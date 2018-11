Die Entscheidung über die Zukunft des ehemaligen Terrassenrestaurants "Minsk" am Potsdamer Brauhausberg ist auf das kommende Jahr vertagt worden. Ein erstes Werkstattverfahren zum Umgang mit dem DDR-Bau am Dienstagabend blieb noch ohne Ergebnis.

Ein zweites Treffen ist für den 15. Januar geplant. Dann sollen Rubelt zufolge verschiedene Perspektiven für das gesamte Gebiet diskutiert werden. Am Ende soll ein überzeugendes Konzept entstehen, "das auch von einer stabilen politischen Mehrheit und der Öffentlichkeit getragen wird". Über die Zwischenergebnisse wird im Rahmen der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 5. Dezember informiert.

Zu dem Treffen waren neben Vertretern der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr die Preisträger des Wettbewerbs "Brauhausberg" sowie der Vorsitzende der Jury geladen. Bau-Beigeordneter Bernd Rubelt bezeichnete den Auftakt des Werkstattverfahrens als "erfolgreich und lösungsorientiert", wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Mittwochabend heißt. Der Dialog sei konstruktiv und offen geführt worden. Vor einer Entscheidung müssten allerdings weitere Fachfragen geklärt werden, so Rubelt. Diese soll das beauftragte Wettbewerbsbüro nun bearbeiten.

Eigentlich galt der Verkauf des Brauhausberg-Grundstücks und damit der Abriss des "Minsk" bereits als beschlossene Sache. Als die Stadtverordneten im September 2018 den Grundstücksverkauf bestätigen sollten, sorgte ein Antrag von Linken, Grünen und Anderen jedoch dafür, dass die Abstimmung verschoben wurde. Stattdessen sollte der Siegerentwurf für das Gelände nochmals auf den Prüfstand – auch um zu untersuchen, ob das "Minsk" doch erhalten bleiben kann.

Das Terrassenrestaurant "Minsk" ist in den 1970er-Jahren errichtet worden und steht seit Ende der 1990er-Jahre leer. Viele Potsdamer sehen in ihm ein DDR-Baudenkmal. Initiativen, das "Minsk" offiziell als solches eintragen zu lassen, scheiterten in der Vergangenheit.