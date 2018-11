Bürger, deren Handys im Rahmen der Strafverfolgung von der Polizei erfasst wurden, werden darüber künftig informiert. In Berlin startet am Dienstag das bundesweit erste derartige Transparenzsystem. Nach einer Funkzellenabfrage schickt die Polizei eine entsprechende SMS. So erfahren die Betroffenen von dem Grundrechtseingriff. Justizminister Dirk Behrendt (Grüne) will das System am Nachmittag vorstellen.