Während der Griechenland-Krise war der damalige griechische Finanzminister Varoufakis nicht gut auf Deutschland zu sprechen. Nun plant er ausgerechnet in Berlin seine Rückkehr in die Politik - als Spitzenkandidat der europaweiten Bewegung DiEM25. Von Claudia Stern

Seit seinem Rücktritt im Juli 2015 ist es ruhiger geworden um den ehemals so lauten Politiker. Doch nun plant der 57-jährige Wirtschaftswissenschaftler offenbar sein politisches Comeback auf der europäischen Bühne – und zwar in Berlin.

"Was sie mit Griechenland machen, hat einen Namen - Terrorismus" – Mit provokanten Aussagen wie dieser kritisierte der damalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis während der Finanzkrise in Griechenland 2015 mehrfach seine Kollegen in der EU. Deutschlands damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble bezeichnete er als den "Zuchtmeister" der Eurozone.

Es sieht ganz danach aus, dass Yanis Varoufakis bei den Europawahlen im kommenden Mai kandidieren wird, und zwar nicht etwa in Griechenland, sondern in Deutschland. Antreten will er für die transnationale Bewegung "Democracy in Europe Movement 2025", kurz DiEM25, die er selbst 2016 mitgegründet hat. Da es bei den Europawahlen keine transnationalen Listen gibt, haben sich in mehreren Ländern Wahlflügel oder Kooperationen mit anderen kleinen Parteien gebildet. In Deutschland ist es die Liste "Demokratie in Europa", bei der der deutsche Ableger der DiEM25 mit der Kleinpartei "Demokratie in Bewegung" kooperiert.

Offiziell nominiert werden die Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl - zehn Frauen und zehn Männer - am Wochenende in Berlin, teilte DiEM25 mit. Nach der Aufstellungsversammlung soll es am Sonntagnachmittag eine Pressekonferenz mit den Kandidaten geben.