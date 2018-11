dpa/Michael Kappeler Audio: Inforadio | 09.11.2018 | Jan Menzel | Bild: dpa/Michael Kappeler

Schlappe für Innensenator Geisel - Verwaltungsgericht kippt Verbot rechter Demo

Der "Trauermarsch" rechter Gruppen darf am Gedenktag der Novemberpogrome nun doch durch Berlin ziehen. Das Verwaltungsgericht hob das durch Innensenator Andreas Geisel ausgesprochene Verbot wieder auf. Die Innenverwaltung kündigte Beschwerde an.



Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot einer rechtspopulistischen Demonstration am 9. November in der Hauptstadt aufgehoben. Damit wurde dem Eilantrag des Bündnisses "Wir für Deutschland" stattgegeben, wie das Gericht am Freitag mitteilte.



Ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte Beschwerde gegen die Entscheidung an. "Wir gehen vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg". Dieses Gericht muss nun als nächsthöhere Instanz noch vor dem geplanten Beginn der Demonstration am frühen Freitagabend entscheiden.

Gericht erwartet, dass Demo-Teilnehmer nicht aggressiv werden

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und die Polizei hatten die am 80. Jahrestag der Pogromnacht geplante Demonstration von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten untersagt. Der Aufzug "würde in eklatanter Weise den Sinn und moralisch-ethischen Stellenwert dieses Gedenktages negieren", hatte der SPD-Politiker begründet. Offener Rechtsextremismus unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit dürfe nicht toleriert werden.



Dieser Argumentation folgte das Gericht nicht. Aufgrund der hohen Bedeutung des Grundrechts der Versammlungsfreiheit komme ein Verbot nur in Betracht, wenn von der Versammlung Provokationen ausgingen, die das sittliche Empfinden der Bürger erheblich beeinträchtigen würde. Es sei jedoch nicht zu erwarten, dass bei der Demonstration die Schwelle des aggressiven, provokativen, die Bürger einschüchterndes Verhalten erreicht werde, begründete das Gericht in einer Pressemitteillung.

Polizei soll 1.200 Beamte einsetzen

Das Bündnis "Wir für Deutschland" hatte zu einem "Trauermarsch für die Toten von Politik" aufgerufen und meldete 250 Teilnehmer an. Der Anmelder wird bei der Polizei als Rechtsextremist geführt. Laut dem "Bündnis gegen Rechts" soll es sich um Enrico Stubbe handeln, der bereits mehrfach die rechtsextremen "Merkel muss weg"-Aufmärsche organisiert hatte.

Auf der Facebook-Seite von "Wir für Deutschland" tauchen mehrere Posts von Enrico Stubbe auf. In einem anderen Post mit dem Foto von Angela Merkel steht: "Ich glaube, wir wissen alle, wer den Terror nach Europa geholt hat."

Der Innensenator hatte erklärt, die Vorstellung, dass Rechtsextremisten an dem Jahrestag - womöglich noch in der Dunkelheit mit brennenden Kerzen - durch das Regierungsviertel marschieren, sei unerträglich.

LKA hatte Geisel laut Medienberichten gewarnt

Wie der Tagesspiegel berichtet, sollen die Versammlungsrechtler des Landeskriminalamtes Innensenator Geisel vor einem Verbot gewarnt haben, weil eine Verbotsverfügung wahrscheinlich vor Gericht gekippt werde. Denn begründet wurde das Verbot ganz abstrakt mit einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung – eine konkrete Gefahr wurde nicht genannt. Auf diese Warnungen habe der Innensenator nicht gehört. Der Sprecher der Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro, sagte rbb|24 dazu auf Anfrage: "Jeder kann nachvollziehen, dass Herr Geisel Bauchschmerzen hatte bei so einer Demonstration. Aber wir waren auch skeptisch, ob das Verbot vor Gericht Bestand hat. Das Demonstrationsrecht setzt hohe Hürden für ein Verbot." So oder so sei die Polizei gut vorbereitet.

Die Innenverwaltung rechnet mit etlichen Gegendemonstranten und hat laut Tagesspiegel bei der Polizei 1.200 Beamte angefordert.