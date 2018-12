In Brandenburg sind in diesem Jahr 16 neue Stiftungen anerkannt worden. Das gab das Innenministerium am Sonntag bekannt. Das seien doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Hinter den neuen Organisationen steckt ein Vielzahl von Förderzielen: etwa der Umweltschutz, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Förderung oder Erhaltung Kunst und Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Denkmalpflege. Zu den neuen Stiftungen gehörten unter anderem die kirchliche Stiftung Brandenburger Dom, die Stiftung Museumsstandort Velten sowie die Stiftung Evangelische Frauenhilfe in Brandenburg.