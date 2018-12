Lehrer von 123 Schulen haben sich in einer Unterschriftenaktion von "Bildet Berlin!" gegen das Lehrerbeschwerdeportal der AfD ausgesprochen. Allerdings werden die Listen nicht an die Partei weitergereicht: Viele Unterzeichner haben offenbar Bedenken beim Datenschutz.

Rechtsexperten hatten zuletzt die auch in anderen Bundesländern gestarteten Meldeportale der AfD als illegal eingeschätzt. Das elektronische Meldeformular verstoße laut einem Gutachten von Juristen des Landtags von Sachsen-Anhalt wahrscheinlich gegen europäisches Datenschutzrecht. Demnach sollten Daten über die politische Meinung nur in Ausnahmefällen gesammelt werden.

Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) und die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen haben Eltern und Schüler aufgerufen, sich gegen das Meldeportal zu wehren. "Die AfD gibt vor, das Neutralitätsgebot zu schützen, aber in Wirklichkeit will sie Schulen für ihre Zwecke instrumentalisieren", sagte Scheeres. Das Ziel des Portals sei offensichtlich, "politisch missliebige Lehrkräfte an den Pranger zu stellen", so die SPD-Politikerin. "Das sät Misstrauen, fördert Denunziantentum und vergiftet das Schulklima."

Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Franz Kerker, hatte das Portal Mitte November als "lückenlose Erfolgsgeschichte" bezeichnet, man habe für "die Hetze von linken Lehrern gegen die AfD in Schulen" sensibilisieren können. Allein in den Herbstferien habe es rund 5.000 Erstanfragen über das Portal gegeben.