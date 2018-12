25 Jahre Kreisgebietsreform in der Uckermark

Vor 25 Jahren wurde aus drei Landkreisen die Uckermark gebildet - flächenmässig der größte Kreis in Brandenburg. Auch wenn in der Vergangenheit viel erreicht wurde, gibt es weiterhin viel zu tun. Torsten Sydow hat sich mit einigen Uckermärkern unterhalten.

Am 6. Dezember 1993 wurde per Gesetz aus den drei nordöstlichen Landkreisen Brandenburgs der Uckermark-Kreis. Einfach war es vor 25 Jahren für niemanden, erinnert sich der frühere Templiner Landrat Roland Resch. "Die Uckermark gibt es als Region bereits seit etwa 1.500 Jahren. Aber ein Landkreis war die Uckermark noch nie", so Resch. "Templin, Angermünde, Prenzlau und die kreisfreie Stadt Schwedt waren damals für sich verantwortlich. Das war schon schwierig."