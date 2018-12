"Wir werden uns nicht darauf einlassen, mit Airbnb ein gemeinsames Portal zu gründen, geschweige denn, unsere Steuerzahlungen darüber abzuwickeln. Das ist schon rechtlich problematisch aber in der Sache auch falsch", sagt Scheel im rbb-Interview. "Der Staat hat die Aufgabe, die Bewertung vorzunehmen, ob Genehmigungs-Tatbestände vorhanden sind oder eben nicht. Das können wir nicht einfach irgendeiner Software überlassen oder am besten noch den Betreibern von Airbnb", so Scheel.

Der rbb berichtete kürzlich über ein Wohnhaus in Kreuzberg, in dem gleich sieben Ferienwohnungen über Airbnb vermietet wurden – ohne Genehmigung des Bezirks. Die übrigen Bewohner litten unter häufigem Lärm und nächtlichem Klingeln von Touristen. Ein Einzelfall? Wohl kaum. Nach einer rbb-Datenanalyse hatten im November rund 90 Prozent der rund 13.000 Berliner Airbnb-Inserate keine Registriernummer.



Die ist aber seit August für die meisten Inserate gesetzlich vorgeschrieben. Dem Großteil der Berliner Airbnb-Gastgeber drohen somit Bußgelder von bis zu 500.000 Euro. Der Weltkonzern aus Kalifornien ist alarmiert - und will nun scheinbar aus den Negativ-Schlagzeilen kommen. In einem Schreiben an den Berliner Senat bietet Airbnb der Stadt eine Kooperation an. Airbnb gehe es darum, "den Wohnraumschutz in Berlin so effektiv wie möglich zu gestalten", heißt es in dem Brief, der dem rbb vorliegt.