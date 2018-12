Lompscher: Nein, es wird auch nicht hingenommen. Aber wir stoßen hier ganz klar an eine Grenze. Solchen Verstößen wird natürlich nachgegangen, wenn Bezirke es wissen. Wenn sie sich dann an Airbnb wenden, gibt es mit Verweis auf spezielle Datenschutzbestimmungen in Irland aber keine Kooperationsbereitschaft - obwohl Airbnb gesetzlich dazu verpflichtet ist.

rbb: Frau Lompscher, rund 90 Prozent der 13.000 aktiven Berliner Airbnb-Inserate haben nach einer rbb-Recherche keine Registriernummer - obwohl die seit dem 1. August für die meisten Angebote verpflichtend vorgeschrieben ist. Was halten Sie davon, dass so viele Menschen offenkundig gegen ihr Gesetz verstoßen?

rbb: Das Unternehmen hat in Irland seine europäischen Server und beruft sich auf irisches Recht. Anderseits sagt Airbnb, man kooperiere mit den Berliner Bezirken. Offenbar kooperiert man doch nicht?

Lompscher: Das, was Airbnb sagt, und das, was Airbnb tut, sind zwei verschiedene Dinge. Airbnb hat dem Land Berlin mal eine Kooperation angeboten, unter der Voraussetzung, dass auch wir Daten zur Verfügung stellen. Das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Wir kooperieren nicht mit einem privaten Anbieter. Und das was Airbnb tut - sich hinter irischen Datenschutzbestimmungen zurückzuziehen -, ist natürlich eine Geschäftspraxis, die wir hier kritisieren - die wir aber nicht ändern können.

Bisher haben wir vor Gerichten dort Niederlagen kassiert. Berlin hat sich mit anderen europäischen Städten zusammengeschlossen, um auf EU-Ebene auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Airbnb verweist ja darauf, dass EU-Regelungen der Datenübermittlung im Wege stehen würden. Das ist nicht der Fall. Wir haben hier tatsächlich das Problem mit dem irischen Recht.

rbb: Wie wollen Sie nun weiter dagegen vorgehen?

Lompscher: Wir brauchen ein Handeln auf nationaler und internationaler Ebene. Wenn wir Amtshilfe vereinbaren könnten, so wie bei Finanzfragen, dann wäre es sicherlich schon einfacher. Zudem müssten man sich auf EU-Ebene mal einheitlich verständigen, dass einzelne Mitgliedsstaaten hier ein Recht haben, was in punkto Airbnb den Interessen der Mehrheit der großen Städte in Europa deutlich widerspricht. Das sind die Wege, die wir gehen können, und die wir auch gegenüber der Bundesregierung anstoßen wollen.