MBee Berlin Dienstag, 11.12.2018 | 16:41 Uhr

Ich finde das richtig peinlich. Was soll Berlin mit einem 8. März – wenn alle anderen Bundesländer an diesem Tag nicht frei haben? Und wiederum müsste Berlin am 31.10. arbeiten, während die meisten Bundesländer, einschließlich unseres direkten Nachbarlandes Brandenburg, nicht erreichbar sind. Das ist wirtschaftlich gesehen doch das Unproduktivste, was es gibt. Und dass es nun ausgerechnet der Frauentag sein soll, finde ich unnötig. Da wäre ja eher der 9. November zu diskutieren.

Warum nicht endlich mal etwas mehr bundesweite Einheitlichkeit – sondern immer nur Stückwerk?

Mich würde wirklich mal eine repräsentative Umfrage unter den Berlinern interessieren, welchen Feiertag sie favorisieren würden. Nach den Berliner Tageszeitungen spielt der 8. März wohl kaum eine Rolle. Der 31.10. aber schon. Damit wäre es eine Alleingang-Entscheidung der Regierung – und zwar komplett am Bürger vorbei. Na, schönen Dank auch.