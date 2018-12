So will Berlin gegen kriminelle Clans vorgehen

Die Gesetzesreform zur Vermögensabschöpfung war am 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Sie soll dem Staat mehr Möglichkeiten geben, durch Verbrechen zusammengetragenes Vermögen zu beschlagnahmen. Es kann nun bereits eingezogen werden, wenn die Herkunft des Geldes unklar ist - so auch dann, wenn die Straftat, aus der das Vermögen stammt, nicht nachgewiesen werden kann. Früher musste der Staat beweisen, dass Geld aus Verbrechen stammt. Allerdings gibt es weitere juristische Hürden, dass beschlagnahmtes Vermögen auch rechtskräftig in Staatshand fällt.



Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte, die Verfolgung organisierten Verbrechens werde gestärkt. Der Grundsatz sei: "Straftaten dürfen sich nicht lohnen."

Spektakulär war im Juli die vorläufige Beschlagnahme von 77 Immobilien im Wert von mehr als neun Millionen Euro. Sie sollen einer arabischen Großfamilie gehört haben. Es war eine der größten Aktionen gegen die organisierte Kriminalität.