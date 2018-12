Nach einem Kompromissvorschlag der Bundesregierung wird das umstrittene Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche am Donnerstag im Bundestag diskutiert. Die FDP fordert in einem Antrag die Streichung des Paragrafen 219a. Unsicher ist, wie sich die SPD dazu verhält, die eigentlich ebenfalls für eine Streichung des Werbeverbots ist. Es wird erwartet, dass Union und SPD den Antrag zusammen in die Ausschüsse überweisen und einer Abstimmung aus dem Weg gehen.

Darüber hinaus wird auch der Bundesrat am Freitag über den Kompromiss diskutieren - auf Antrag der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Bremen. Sie sprechen sich ebenfalls für eine Abschaffung des Paragrafen aus.

Im April hatte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) im Bundesrat erklärt, es gebe eine "breite gesellschaftliche Unterstützung" für eine Abschaffung des Paragrafen. Und im Oktober teilte Behrend mit: "Der Paragraf erschwert Frauen den Zugang zu Informationen und kriminalisiert die Ärzteschaft." Er könne die Bundesregierung und die Justizminister der Länder deshalb nur bitten, ihre Blockade bei der Streichung des Paragraphen aufzugeben.