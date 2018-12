dpa/Klaus Rose Audio: Inforadio | 14.12.2018 | Oliver Soos | Bild: dpa/Klaus Rose

Berliner Gynäkologin über Anzeige wegen § 219a - "Das gehört zu meiner Fürsorgepflicht für Frauen"

14.12.18 | 12:52 Uhr

Im Internet schreibt eine Berliner Gynäkologin, dass zu ihren Leistungen auch medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche gehören. Information oder Werbung? Sie wurde angezeigt wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a. Was sie darf, ist noch ungeklärt. Von Oliver Soos



Auch nach einem Kompromiss, den die große Koalition in Sachen Reform des Paragraphen 219a in dieser Woche ausgehandelt hat, ist nicht ganz klar, ob Ärzte künftig straffrei über Schwangerschafts-Abbrüche in ihren Praxen informieren dürfen. Sogenannte Werbung dafür soll jedenfalls verboten bleiben. Wie genau die Ärzte über ihr Angebot, einen Schwangerschafts-Abbruch durchführen zu können, informieren dürfen, will die Bundesregierung noch rechtlich ausformulieren.

Die Klage gegen gegen eine Berliner Gynäkologin liegt bei Gericht

Bettina Gaber hat ihre gynäkologische Praxis direkt am Rathaus Steglitz. Sie wurde angezeigt, weil sie gegen Paragraph 219a, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, verstoßen haben soll. Es passierte gleich nachdem die Gießener Ärztin Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt wurde. "Ich wurde kurz danach auch angezeigt von den wohlbekannten selbst ernannten Lebensschützern", sagt sie im rbb. Seitdem liegt die Klage beim Gericht in Berlin. Es geht dabei um diesen Satz auf der Homepage der Gynäkologin: "Auch ein medikamentöser narkosefreier Schwangerschaftsabbruch gehört zu den Leistungen von Frau Dr. Gaber." "Wir Ärzte dürfen nicht werben. Und das ist in meinen Augen auch keine Werbung, sondern eine reine Information. Das ist meine Fürsorgepflicht für die Frauen", sagt die Gynäkologin. Mit den betroffenen Frauen spreche sie ausführlich und frage nach den Gründen. "Wenn man bedenkt, was das an Arbeitsaufwand für mich bedeutet, dann ist das mit Sicherheit nicht etwas, womit ich das große Geld verdiene.“

Information oder Werbung? Bettina Gaber wurde wegen dieses Texteintrages angezeigt.

Pro Familia will den Paragraphen 219a abschaffen

Ein Kompromiss der Bundesregierung sieht vor, dass Frauen künftig von staatlichen Stellen oder von der Bundesärztekammer Kontakte zu Praxen bekommen, in denen Abtreibungen durchgeführt werden. Der Verband Pro Familia lehnt das ab. Besser wäre es, den Paragraphen 219a abzuschaffen, so dass die Ärzte selbst umfassend informieren können, ohne Angst vor strafrechtlicher Verfolgung zu haben, sagt Regine Wlassitschau vom Pro Familia Bundesverband. "Unsere Erfahrungen aus der Beratung zeigen, dass Frauen nicht nur die Angaben brauchen, welcher Arzt oder welche Klinik Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Sie möchten auch wissen, welche Methoden angewendet werden und wie der Ablauf ist." Es gäbe ihrer Meinung nach auch nicht mehr Schwangerschaftsabbrüche, wenn man den Paragraphen ganz abschaffen würde.

Frauen aus Brandenburg fahren nach Berlin

Die Informationen im Netz einzuschränken bringe jedenfalls niemandem etwas, sagt Gynäkologin Bettina Gaber. "Ich denke es ist ein Umweg mehr und das in einer Situation, in der die Frauen sowieso schon psychisch belastet sind." Sie berichtet von Frauen aus Brandenburg, die bis zu 150 Kilometer zu ihr gefahren seien. "Weil bei ihnen in der Umgebung kein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch angeboten wird". Diese Frauen, berichtet Gaber, hätten sie über ihre Homepage gefunden. Bettina Gaber wird aufmerksam verfolgen, wie es mit der Reform des Paragraphen 219a weitergeht. Davon hängt ab, ob sie die Information auf ihrer Homepage umschreiben muss - und ob die Klage gegen sie zu einem Urteil führt.