dpa Audio: Inforadio | 10.12.2018 | Thomas Rautenberg | Bild: dpa

Ärztemangel: 80 Stellen unbesetzt - Berlins Gesundheitsämter vor dem Kollaps

10.12.18 | 08:39 Uhr

Der Ärztemangel in Berlin erreicht ein Besorgnis erregendes Ausmaß: Gesundheitsämter können die medizinische Schul- und Kitabetreuung oder die Einweisungen psychisch kranker Menschen kaum noch bewältigen. Die Ärzte sind deshalb auf die Straße gegangen. Von Thomas Rautenberg

In Berlin fehlen Amtsärzte. In Neukölln schlägt Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) Alarm - sogar die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsämter steht aus seiner Sicht in Frage. Für die gesundheitliche Entwicklung von 30.000 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre in Lieckes Stadtbezirk ist Kinderarzt Andreas Zintel verantwortlich. Er ist Ärztlicher Bereichsleiter im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Neukölln.

Insgesamt neun Arztstellen in Vollzeit kann Zintel besetzen. Viel zu wenig, sagt er, um dem Bedarf und auch gesetzlichen Auftrag auch nur annähernd nachzukommen. Denn zu den Aufgaben gehört einiges - von der frühkindlichen Gesundheitsförderung, über die Schließung von Impflücken oder Gewalt und Missbrauchsprävention bei Kindern bis hin zur ständigen Präsenz in Kita oder Schulen des Bezirks.

Liecke: "Gefährdungstatbestände für die Bevölkerung"

"Grob zehn Prozent aller Kitas werden bestenfalls von den Ämtern in Neukölln überhaupt besucht und gesichtet. Das heißt, bei 90 Prozent sind wir ganz darauf angewiesen, dass die Kita-Erzieherin etwas sieht, reagiert, um Hilfe bittet", sagt Zintel. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie weit gesetzlicher Anspruch und die Wirklichkeit in Neukölln auseinanderklaffen. Gesundheitsstadtrat Liecke spricht von einem Chaos mit Ansage. Berlin befinde sich an einem Scheideweg, da die Ärzte verloren gingen, sagt Liecke. Durch Ruhestand und weil sich viele woanders bewerben. Das sei zum einen ein Problem für den sozialpsychiatrischen Dienst, "wo wir sehr viel mit Menschen zu tun haben, die dringend Hilfe brauchen", sagt Liecke. Aber auch im Hygienebereich sei der Bezirk nicht mehr in der Lage, in Arztpraxen und Krankenhäusern die Einhaltung hygienischer Standards zu überwachen. "Das sind Gefährdungstatbestände für die Bevölkerung."

80 Arztstellen unbesetzt

Noch hat Neukölln einen Amtsarzt, aber der geht im kommenden Jahr in Pension. Lichtenberg und Mitte haben schon seit geraumer Zeit keinen Amtsarzt mehr. Nachfolger gibt es bislang nicht. Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf stehen auch bald ohne Amtsärzte da. Was das für die Bezirke heißen kann, erläutert Liecke an einem Beispiel. "Wenn ein Mensch in die Psychiatrie eingewiesen werden muss, kann das nur ein Arzt machen. Haben wir keinen Amtsarzt, können wir diesem Menschen nicht helfen. Das ist schon dramatisch für die Bevölkerung." Allein im Gesundheitsamt Neukölln fehlen derzeit zehn Ärzte in Vollzeit. Berlinweit, sagt Liecke, seien etwa 80 Arztstellen unbesetzt. Einmal fehle es an geeigneten Bewerbern, vor allem aber an Geld und der richtigen Tarifstruktur, um die Mediziner entsprechend zu bezahlen.

Karrieresprung - aber 22.000 Euro weniger Gehalt

Kürzlich hatte sich ein Mediziner aus Schleswig Holstein für den Amtsarztposten in Neukölln beworben. Der frühere Abteilungsleiter aus dem Norden hätte zwar einen riesen Karrieresprung als Chef des Gesundheitsamtes Neukölln gemacht - für diese Beförderung hätte er aber eine jährliche Gehaltseinbuße von 22.000 Euro hinnehmen müssen. Natürlich hat der Bewerber der Offerte aus der Hauptstadt eine Absage erteilt.

Berlin sei mit seiner Vergütung von Fachärzten im öffentlichen Dienst einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, schrieb Liecke in einem Brief an Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). Und er warnte davor, dass er als Ultima Ratio das Gesundheitsamt schließen müsse. "Ich habe einen gesetzlichen Auftrag, den kann ich nicht einfach vom Tisch wischen. Ich werde diese Aufgaben der Senatsverwaltung übertragen müssen, denn ich kann sie nicht mehr selber bewältigen. Andere Bezirke werden vermutlich auch in diese Lage kommen."

