Sie besteht aus 17 Zeichen und versprüht in etwa so viel Charme wie die IBAN des eigenen Girokontos: Die amtliche Registriernummer für eine Berliner Ferienwohnung besteht aus zehn Ziffern, drei Buchstaben, drei Schrägstrichen und einem Bindestrich. Muster: 00/B/BB/000000-00. Auf Portalen wie Airbnb begegnen einem die Code-Ungetüme bislang nur selten - obwohl es seit 1. August Pflicht ist, sie anzugeben.

Hakt man in den Berliner Bezirken nach, winken die meisten ab. Sie hätten Wichtigeres zu tun, als auf Internetplattformen zu recherchieren, wer hinter den Tausenden nummernlosen Wohnungsanzeigen steckt. Die Annoncen zu finden, fällt zwar nicht schwer, die Inserenten dahinter ausfindig zu machen, aber schon: Denn konkrete Wohnungsadressen und Klarnamen von Anbietern gibt es in den Online-Angeboten nicht.

Genau so geht es allen Berliner Bezirken in ihrem Bemühen, den Ferienwohnungswildwuchs einzudämmen - was vor allem daran liegt, dass sich die Portale den Behörden gegenüber weigern, Daten ihrer Kunden herauszurücken. Zwar verpflichtet das Berliner Zweckentfremdungsverbot-Gesetz Online-Anbieter zur Auskunft, doch Airbnb etwa hält dagegen, dass seine Server für Europa nicht in Deutschland, sondern in Irland stünden. Die deutsche Niederlassung der Plattform sei deshalb nicht ein Anbieter im Sinne des deutschen Telemediengesetzes.

Zwei Wochen vor der Verwaltungsgerichtsentscheidung im März waren allerdings Juristen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus auch zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt: In einem Gutachten, das die Linksfraktion in Auftrag gegeben hatte, kam der Wissenschaftliche Parlamentsdienst Ende Februar zu dem Schluss, dass Airbnb sehr wohl zur Herausgabe von Daten verpflichtet werden könne - auch wenn sich der Sitz des Unternehmens in Irland befinde [ Gutachten als pdf auf parlament-berlin.de ]. Wann es nun zu einer Entscheidung in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht kommt, steht noch nicht fest.

Insgesamt haben die Bezirke nach rbb-Recherchen seit 2015 mehr als 800.000 Euro an Bußgeldern wegen Zweckentfremdung verhängt. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie dieses Geld am Ende auch wirklich eingenommen haben, denn oft landen solche Verfahren vor Gericht. Zu den besonders akribisch recherchierenden Bezirken gehört Friedrichshain-Kreuzberg. Dort allein wurden in den vergangenen drei Jahren Bußgelder in Höhe von mehr als 300.000 Euro verhängt. Das ist wenig verwunderlich, geht man davon aus, dass in den Kreuzberger Szenevierteln besonders viele mutmaßlich illegale Ferienwohnungsangebote anzutreffen sind.

Andere Erfahrungen werden dafür am Stadtrand gesammelt. In Spandau beispielsweise, wo die Zahl der Ferienwohnungsangebote ohnehin überschaubarer ist, gab es seit Beginn der Registrierpflicht im August 19 Amtsermittlungsverfahren. Hier allerdings genügte in allen Fällen ein erster zarter Hinweis darauf, dass das Wohnungsangebot unzulässig sei. Die Wohnungen seien wieder auf dem regulären Mietwohnungsmarkt gelandet, sagt der Spandauer Bürgerdienste-Stadtrat Stephan Machulik und bilanziert: "Wir haben anscheinend auch Einsichtige, die es nur mal versucht haben. Dieses große Mittel mit dem Zwangsgeld ist also zwar da, aber wir haben es derzeit noch nicht mal anwenden müssen."