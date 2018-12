Der Sprengstoff für den Anschlag wurde nach Überzeugung der Ermittler in der Wohnung des Islamisten Magomed C. in Berlin-Buch aufbewahrt. C. war deswegen im August dieses Jahres festgenommen worden.



Die Ermittler hatten aber zunächst angenommen, dass der Sprengstoff ausschließlich für einen Anschlag in Frankreich gedacht war. Einen Bezug zu Amri erkannten die Behörden zunächst nicht. Erkenntnisse, dass Clement B. oder Magomed C. auch in die Planungen für den Anschlag auf dem Breitscheidplatz eingebunden gewesen sein könnten, gibt es laut Generalbundesanwalt nicht.