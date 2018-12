So macht man sich beliebt in der Hauptstadt: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat in einem Interview gegen Berlin ordentlich vom Leder gezogen. Solche Verhältnisse wolle er in seiner schwäbischen Heimat nicht haben, betonte der Grünenpolitiker.

40 Mal passt Euer pietischtisches Tübingen in unsere hippe Hauptstadt. 40 Mal. Ok, verstehen kann ick den Mann ja. Boris Palmer will nicht am Kotti aus der U Bahn steigen und sich durch Spaliere von Dealern drängen, um in die Kreuzberger Nacht einzutauchen. Er will keenem Taxifahrer 50 Mal erklären, dass die Eichenallee nicht die Eschenallee ist, weil der Kutscher Südkabul besser kennt als Berlin-Westend. Boris Palmer will nicht auf Opas Totenschein sieben Wochen warten wie in Berlin-Steglitz, er will auch im Tiergarten nicht über Obdachlosenzelte steigen und buddhistische Geduld im Schienenersatzverkehr der BVG üben.