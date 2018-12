Knapp ein Jahr nach mehreren Ausbrüchen aus Berliner Gefängnissen will Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch darüber informieren, welche Sicherheitsvorkehrungen seitdem getroffen wurden.

Kurz nach Weihnachten 2017 waren vier Gefangene durch einen Heizungsraum aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee geflohen. Sie entkamen mit Hilfe eines Vorschlaghammers, zwei Flexgeräten und einer Hydraulikpresse aus einem Heizungsraum. Kurz danach entkamen weitere fünf Gefangene aus dem offenen Vollzug.

Ein weiterer spektakulärer Ausbruch ereignete sich im Februar in der JVA Tegel: Dort entkam ein Insasse, indem er sich am Unterboden eines Lkw versteckte und so unkontrolliert die Pforte passieren konnte. Insgesamt entkamen damit zehn Häftlinge innerhalb von sechs Wochen aus Berliner Gefängnissen.

Behrendt geriet durch die Vorfälle stark unter Druck. "Die Aufgabe, die Gefangenen sicher zu verwahren, haben wir an der Stelle nicht erfüllt, da müssen wir besser werden", räumte er ein. Der Justizsenator beauftragte einen externen Fachmann nach Sicherheitslücken zu suchen. Ein anschließender Untersuchungsbericht deckte erhebliche Sicherheitsmängel auf. In Plötzensee gebe es besonders in der Kfz-Werkstatt des Gefängnisses und in Nebenräumen Lücken, in Tegel machten die Sachverständigen vor allem fahrlässiges Verhalten der Angestellten für die Flucht verantwortlich.