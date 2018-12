dpa/Jena Kalaene Audio: Inforadio | 3.12.2018 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa/Jena Kalaene

Streit über Bebauung des Checkpoint Charlie - Senat rückt von Investor Trockland ab

03.12.18 | 10:56 Uhr

Der Checkpoint Charlie ist ein für Berlin historisch bedeutsamer Ort. Der Investor Trockland möchte dort bauen, steht aber wegen undurchsichtiger Finanzquellen im Fokus. Für den Senat passt das offenbar nicht zusammen.

Im Streit um die Bebauung des Checkpoint Charlie will der Senat offenbar seinen Kurs offenbar ändern. Die "Berliner Zeitung" berichtet unter Berufung auf Senatskreise, die Landesregierung wolle nun doch nicht mit dem Investor Trockland zusammenarbeiten. Das wolle der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in der Senatssitzung am Dienstag deutlich machen. Zuvor hatten sich bereits Linke und Grüne kritisch über Trockland geäußert.

Land Berlin könnte Vorkaufsrecht nutzen

Trockland will am Checkpoint Charlie ein Hotel, Büros und Wohnungen errichten. Nachdem der Investor die Grundschuld mehrerer Flächen am ehemaligen Grenzübergang übernommen hatte, hatte der Senat eine Absichtserklärung mit Trockland unterzeichnet. Doch zuletzt kamen massive Zweifel auf, vor allem was die Hinterleute von Trockland und die Quelle des Investitionskapitals angeht. Die Spuren führten u.a. nach Russland und in mehrere Steueroasen. Das Land Berlin hat bei den Flächen rund um den Checkpoint Charlie Vorkaufsrecht. Es zu nutzen, könnte allerdings sehr teuer werden.

FDP spricht sich gegen "teure Vorkaufsrechte" aus

Der Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Stefan Förster, teilte am Montag mit, die FDP-Fraktion halte "eine Bieterschlacht oder teure Vorkaufsrechte zulasten der Steuerzahler" für das falsche Mittel. "Die ungeschickte Art und Weise wie Trockland in den letzten Wochen öffentlich agiert, ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Transparenz bei der Gesellschafterstruktur hätte längst hergestellt werden können", hieß es weiter. Dennoch favorisiere die FDP-Fraktion eine Entwicklung der Grundstücke in privater Hand bei klaren städtebaulichen Vorgaben.

Einigung über künftige Bebauung erzielt

Im Sommer hatten sich Politik und der private Investor nach langem Hin und Her auf Eckpunkte einer künftigen Bebauung geeinigt. In einem der neuen Gebäude soll demnach auch ein "Bildungs- und Erinnerungsort" eingerichtet werden. Das Museum, das an die Geschichte des Ortes und den Kalten Krieg erinnern soll, ist unterirdisch geplant, Berlin soll eine jährliche Miete von etwa 800.000 Euro zahlen. Zudem wurden sieben Testentwürfe für die Gestaltung der Kreuzung Friedrichstraße Ecke Zimmerstraße präsentiert. Nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung sollten daraus Empfehlungen für einen Architekturwettbewerb entwickelt werden.

Sieben Entwürfe, wie es am Checkpoint Charlie aussehen könnte

Bild: Sauerbruch hutton Entwurf 1 zeigt links die Bebauung mit Blick von Süd-West. Rechts der Blick von Süd-Ost auf die Ecke Friedrichstraße/Zimmerstraße. Die Blockstruktur soll erhalten werden und die Brandwände auf beiden Seiten der Friedrichstraße bleiben bestehen.



Bild: J.Mayer.H Bei Entwurf 2 entsteht ein mehrstöckiges Gebäude mit abnehmenden Volumen. Die alte Brandwand bleibt erhalten und im Untergeschoss soll ein Museum entstehen. Der Blick geht von der Friedrichstrasse Richtung Süden auf die Kreuzung Zimmerstraße.



Bild: HildundK Entwurf 3 blickt Richtung Norden auf der Friedrichstrasse: Links sollen Mauermuseum und Ausstellung entstehen und rechts unter anderem ein Hotel.



Bild: Graft Entwurf 4 lässt den Blick auf die bestehenden Brandschutzwände frei. Beide Seiten werden bebaut. Mehr Vorstellung erhält man im Querschnitt...



Bild: Graft Hier zeigt Entwurf 4, dass es auch einen unterirdischen Ausstellungsraum geben soll.



Bild: David Chipperfield Architects Entwurf 5: Auf dem linken Foto geht der Blick entlang der Friedrichstrasse Richtung Süden. Fahrradfahrer könnten zukünftig unter einem Hochhaus durchfahren.



Bild: Cobe Berlin Entwurf 6: Blick von der Friedrichstrasse Richtung Norden. Auf der linken Seite soll ein Gebäude entstehen mit einem "schwebenden" Baukörper.



Bild: Caramel Bei Entwurf 7 wird von Süden kommend auf der Westseite ein Hochhaus errichtet. Gleichzeitig soll viel Freifläche zur öffentlichen Nutzung freigegeben werden. Zurück zum Artikel | Sendung: Sendung: Inforadio, 07.08.2018, 18 Uhr | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen















