Bild: imago stock&people

CDU-Parteitag bestimmt Merkel-Nachfolger - 30 Berliner und 17 Brandenburger werden mitentscheiden

06.12.18 | 14:38 Uhr

Wer soll Angela Merkel nach 18 Jahren an der Spitze der Partei ablösen? Darüber votieren beim Parteitag in Hamburg am Freitag auch 47 CDU-Politiker aus Berlin und Brandenburg - und manche haben sich längst festgelegt.



Wenn am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin von Parteichefin Angela Merkel gewählt wird, werden auch CDU-Politiker aus der Region mit dabei sein, um genau zu sein: 30 aus Berlin und 17 aus Brandenburg. Bei einem knappen Wahlausgang könnten ihre Stimmen vielleicht den Ausschlag geben. Insgesamt stellen die Delegierten aus Berlin und Brandenburg allerdings weniger als fünf Prozent der in Hamburg vertretenen 1.001 CDU-Mitglieder. Der Löwenanteil kommt aus Nordrhein-Westfalen, dem größten CDU-Landesverband, und weiteren mitgliederstarken Landesverbänden, wie zum Beispiel Baden-Württemburg und Rheinland-Pfalz.

Mario Czaja will Jens Spahn wählen

Je näher die Wahl rückt, desto mehr CDU-Politiker wagen sich aus der Deckung. Auch der Vize-Fraktionschef der Berliner CDU, Mario Czaja, macht aus seiner Präferenz keinen Hehl. Er werde die Kandidatur von Gesundheitsminister Jens Spahn unterstützen, sagte Czaja am Donnerstag dem rbb. Spahn stehe für einen Neuanfang in der CDU und zeige, dass seine Generation Verantwortung übernehmen könne. Eine offizielle Wahl-Empfehlung des Landesverbandes gibt es selbstverständlich keine. Es gebe drei gute Kandidaten - und die Delegierten sollten frei in ihrer Entscheidung sein, hatte die Vorsitzende des Berliner Landesverbandes, Monika Grütters, in der vergangenen Woche gesagt - am Rande der achten und letzten Regionalkonferenz, die wegen großer Nachfrage ins Hotel Estrel verlegt werden musste. Neben Grütters reisen noch 29 weitere Berliner CDU-Politiker nach Hamburg, unter ihnen Fraktionschef Burkard Dregger und Florian Graf, der Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg im CDU-Wirtschaftsrat.

Gordon Hoffmann ist für Annegret Kramp-Karrenbauer

Auch der CDU-Landesverband in Brandenburg hat keinerlei offizielle Empfehlung für die Wahl in Hamburg ausgesprochen, doch einige der Delegierten sagen ganz offen, für wen sie sich entscheiden werden. Zu ihnen zählt auch der Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann. "Ich werde Annegret Kramp-Karrenbauer wählen", sagte der Prignitzer Kreischef am Donnerstag rbb|24. "Ich mag ihren pragmatischen, bodenständigen Politik-Ansatz", so Hoffmann, der im kommenden Jahr die Wahlkämpfe der CDU bei Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen organisieren wird.

Insgesamt wird die CDU Brandenburg mit insgesamt 17 Delegierten in Hamburg vertreten sein, unter ihnen auch der Chef des Landesverbandes, Ingo Senftleben, der sich ebenfalls für Kramp-Karrenbauer ausgesprochen hat.

26-Jähriger Berliner will auf Merkel folgen

Rein theoretisch haben aber nicht nur Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn eine Chance auf die Nachfolge von Angela Merkel, die die CDU über 18 Jahre führte. Um den Vorsitz bewerben sich auch einige nicht so namhafte Kandidaten, unter ihnen der Berliner CDU-Politiker Jan-Philipp Knoop. Der Jura-Student gehört dem Kreisverband Kleistpark an und fungiert dort unter anderem als Social-Media-Beauftragter Ein Schwerpunkt des 26-Jährigen ist die Asylpolitik. Er habe einige Unterstützer und hoffe, dass er bei dem Parteitag von einem Delegierten offiziell vorgeschlagen werde, sagte Knoop dem rbb. Nur dann würde er auf dem Parteitag in Hamburg auch ein Rederecht erhalten und offiziell gegen die "großen Drei" kandidieren können.

Chancen der kleinen Kandidaten sind "eher überschaubar"

Die Pressesprecherin der Bundes-CDU, Christiane Schwarte, hält die Chancen der kleinen Kandidaten aber eher "für übersichtlich". Man müsse abwarten, ob einer von ihnen tatsächlich vorgeschlagen werde, sagte die CDU-Sprecherin am Donnerstag rbb|24. In diesem Fall würde ein Kandidat dieselbe Redezeit erhalten wie Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn. Auf den Regionalkonferenzen waren die kleinen Kandidaten nicht vertreten, weil keiner von ihnen es geschafft hatte, einen ganzen Kreisverband hinter sich zu bringen.