Anfragen an den Senat seit Rot-Rot-Grün mehr als verdoppelt

Rekordhoch auch in Brandenburg

Die Zahl parlamentarischer Anfragen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus hat sich seit dem Start des Rot-Rot-Grünen Senats vor zwei Jahren mehr als verdoppelt. In der laufenden Legislaturperiode wurden bis zum 10. Dezember rund 6.200 schriftliche Fragen an die verschiedenen Senatsverwaltungen gestellt, wie die Parlamentsverwaltung auf dpa-Nachfrage mitteilte. Im Vergleichszeitraum der vergangenen Legislaturperiode waren es nur etwa 2.700.

Die meisten Anfragen kamen von der CDU, nämlich etwa 1.500, gefolgt von der FDP, die etwa 1.200 stellte. Deren Abgeordneter Marcel Luthe kam in den zwei Jahren auf knapp 500 Anfragen und stellte damit die meisten von allen. Auf Platz zwei: Joschka Langenbrinck von der SPD mit rund 400 Anfragen.

Auch in Brandenburg haben die Anfragen an die Landesregierung eine Rekordhöhe erreicht. Bis zum 17. Dezember registrierte die Landtagsverwaltung 4.168 Kleine und Große Anfragen. In der gesamten vorherigen Wahlperiode waren es fast 400 weniger.

Die meisten stellten Abgeordnete der CDU. Auf Rang zwei kommt die AfD, gefolgt

von den vier fraktionslosen Parlamentariern, Linkspartei und Grünen. Aus der SPD kamen die wenigsten Anfragen. CDU und Grüne warfen der Regierung vor, Antworten auf Anfragen teilweise zu verweigern oder sie irreführend zu beantworten.