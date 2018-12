Am kommenden Mittwoch jährt sich das Attentat zum zweiten Mal. An diesem Jahrestag des Terroranschlags wird es ein stilles Gedenken geben. Am Vormittag werde Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Anschlags an der Gedächtniskirche niederlegen, wie die Senatskanzlei mitteilte. Begleitet wird er vom Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke, und einigen Senatoren. Der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, wird eine kurze Ansprache halten. Weitere Reden sind nicht geplant.



Der Opferbeauftragte Franke wird den ganzen Tag für Hinterbliebene und andere Betroffene als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Am Abend werde dann die übliche kurze Andacht in der Kirche stattfinden. Dabei soll der Anschlag vom 19. Dezember 2016 thematisiert werden. Ob um 20.02 Uhr, der Uhrzeit des Anschlags, die Glocken der Kirche läuten, stand wenige Tage vor dem Gedenken noch nicht fest. Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz ist an dem Gedenktag wie üblich geöffnet. Die Budenbetreiber und der Schaustellerverband sind an den Planungen zum Gedenken beteiligt.