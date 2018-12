Am Brandenburger Tor in Berlin haben am Samstag rund 1.000 Menschen gegen den UN-Migrationspakt demonstriert. Zu der Kundgebung hatten Pegida und andere rechtspopulistische Initiativen aufgerufen. Angemeldet wurde sie nach Polizeiangaben jedoch von einer Privatperson.

Unterstützer der Demonstration hatten im Internet dazu aufgerufen, gelbe Warnwesten zu tragen - in Anlehnung an die aktuellen französischen Demonstrationen gegen die geplante Erhöhung der Benzinpreise.

Mit dem UN-Abkommen soll Migration sicherer und geordneter ablaufen. Am Rande der Demo sammelten sich Gegendemonstranten. Der Polizei zufolge gab es aber keine Zwischenfälle.