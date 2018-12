Der Berliner Diakonie-Vorstand Martin Matz (SPD) wechselt als neuer Staatssekretär in die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. Der 53-Jährige bringe langjährige Erfahrungen aus der Berliner Gesundheitspolitik mit, erklärte Senatorin Dilek Kolat (SPD) am Dienstag in Berlin.

Matz folgt auf den 51-jährigen Boris Velter (SPD), der das Amt seit 2016 innehatte und in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Velter war zuvor seit 2013 Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. Die in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode anstehenden Herausforderungen hätten den Wechsel erforderlich gemacht, hieß es zur Begründung vom Senat. Eine datailierte Begründung, warum Velter nun abgelöst wurde, gab der Senat nicht.



Zwar äußerte sich auch Regierungschef Michael Müller (SPD) nicht näher über die Gründe der Ablösung, sagte aber vor Journalisten im Roten Rathaus: "Es muss ein besonderes Vertrauensverhältnis geben zwischen Senator und Staatssekretär. Und es muss auch noch eine große Einigkeit geben über das, was man inhaltlich bewältigen will."