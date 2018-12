Asylsuchende sollen künftig nicht nur schneller integriert werden, sondern auch mehr mitgestalten können. Grundlage ist ein neues, überarbeitetes Integrationskonzept von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke), das der Senat am Dienstag beschließen will.

Der Senat will am Dienstag das neue Gesamtkonzept zur Partizipation und Integration von Flüchtlingen beschließen. Konzipiert wurde es unter Federführung der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales - unter Beteiligung weiterer Senatsverwaltungen und der Bezirke.

Neu ist, dass Wohlfahrtsverbände, private Flüchtlingsunterstützer und -initiativen sowie auch Flüchtlinge selbst am Konzept mitgearbeitet haben. "Wir wollen am Ende ein Gesamtkonzept zur Unterstützung geflüchteter Menschen haben. Ziel ist, dass Geflüchtete ganz normale Berlinerinnen und Berliner werden und sich hier ein eigenständiges Leben aufbauen können", betonte Breitenbach. Bis zum Frühjahr dieses Jahres gab es zudem Dialogveranstaltungen mit Ehrenamtlichen und Verwaltungsmitarbeitern in allen Berliner Bezirken. Diese Ergebnisse flossen in das neue Konzept mit ein.

Es sieht vor, dass Asylbewerber schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden, möglichst schnell in ihren eigenen vier Wänden wohnen und von Anfang an in ihren Kiezen mit einbezogen werden. Dafür werden Projekte in den Bezirken - wie Patenschaften, gemeinsame Kochabende in der Nachbarschaft oder auch Beratungsstellen - ausgebaut und gefördert.