Raus aus dem Büro, rein ins Büro - und wieder raus: Hubertus Knabe kämpft juristisch dafür, dass er trotz Freistellung weiter als Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen arbeiten darf. Am Freitag kommt der Fall erneut vors Landgericht.

Das Landgericht Berlin beschäftigt sich am Freitag erneut mit dem Fall Hubertus Knabe. Es geht um die Frage, ob der gekündigte Leiter der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen bis zum Frühjahr 2019 an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Bürgerrechtler üben scharfe Kritik an Knabe-Unterstützern

In einem Eilverfahren setzte Knabe daher durch, wieder zur Arbeit kommen zu dürfen. Am 22. November entschied das Landgericht Berlin per Einstweiliger Verfügung, Knabe mit sofortiger Wirkung wieder als Gedenkstättendirektor einzusetzen und die Geschäfte der Stiftung

vorläufig weiterführen zu lassen. Zwei Monate nach seiner Freistellung - am 26. November - kehrte Knabe zunächst an seinen Arbeitsplatz zurück.

Der Stiftungsrat der Gedenkstätte hatte aber wiederum nach dem Gerichtsentscheid Knabe mit sofortiger Wirkung als Vorstand und Direktor abberufen lassen - mit dem Verweis auf "diverse Rechtsverstöße", Pflichtverletzungen Knabes und ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis. Als Interims-Vorstand und -Direktor bestellte der Stiftungsrat den bisherigen Vize-Vorstand, Jörg Arndt. Mit der Rückkehr Knabes gab es damit am 26. November zeitweise zwei Direktoren in der Gedenkstätte.

Der Stiftungsrat legte zudem am 26. November Widerspruch gegen die Einstweilige Verfügung ein. Noch am gleichen Tag kassierte die Vertreterkammer der eigentlich zuständigen Zivilkammer die Verfügung (63 O 42/18). Damit musste Knabe die Gedenkstätte noch am selben Tag wieder verlassen.