Im Konflikt um rund 700 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee will der Senat am Dienstag beraten. Über einen Umweg soll eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zum Zug kommen. Helfen, die Deutsche Wohnen auszubooten, soll dabei die GLS-Bank.

Am Dienstag berät die Senatsverwaltung über den GLS-Vorschlag, am Donnerstag soll den Mietern dann dieses "gestreckte Erwerbs-Modell" im Kino Kosmos vorgestellt werden.

Die Mieter der rund 700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee können weiter hoffen, dass ihre Wohnungen nicht an die Deutsche Wohnen verkauft werden. Laut Florian Schmidt (Grüne), Baustadtrat für Friedrichshain-Kreuzberg, sollen die Mieter zwischen zwei Modellen wählen können, um ihr Vorkaufsrecht zu nutzen.

Für eines der vier Häuser besitzt der Senat ein Vorkaufsrecht, weil es sich in einem Milieuschutzgebiet befindet. In den übrigen drei Häusern besitzen rund 700 Mieter, die oftmals bereits seit Jahrzehnten dort leben, selbst das Vorkaufsrecht für ihre Wohnungen. Allerdings muss schnell entschieden werden: Wird das Vorkaufsrecht nicht bis zum 5. Januar wahrgenommen, kommt die Deutsche Wohnen zum Zug.

Um die Wohnungen, die sich in vier der sogenannten Stalinbauten in der Karl-Marx-Allee befinden, war es zum Konflikt gekommen, als das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen sie im Oktober gekauft hatte. Das Unternehmen steht wegen teils drastischer Mieterhöhungen, schleppender Sanierungen und Umwandlungen in teure Eigentumswohnungen in der Kritik.

Für den neuen Lösungsweg zur Rückübertragung habe die GLS-Bank in einem "Letter of intent" ihre Unterstützung zugesagt, bestätigte Baustadtrat Schmidt dem rbb. Es sei ein "rechtssicheres Modell", so Schmidt. Zuvor hatten die Mieter die IBB-Lösung aber mehrheitlich abgelehnt. Zwar soll ihnen die Bank auch ohne Eigenkapital den Kredit gewähren, allerdings wären die Kreditraten höher als die derzeitigen Mieten. Viele vor allem ältere Mieter hatten Ängste geäußert, die Wohnung am Ende doch nicht halten zu können.

Ein Mieter, der offenbar über den IBB-Kredit sein Vorverkaufsrecht wahrnehmen will, handelte schon bevor eine Lösung besiegelt ist: Er bot in einem Online-Immobilienportal seine Wohnung an. Die 3-Raum-Wohnung mit 137 Quadratmetern "in beliebtem Stalinbau mit beeindruckender 120 qm großer Terrasse" sei einmalig, heißt es in der Anzeige [immobilienscout24.de]. Die Wohnung sollte inklusive Maklerkosten, Steuern und Gebühren mehr als 1,1 Millionen Euro kosten. Mittlerweile ist das Angebot wieder gesperrt.

Nach den anhaltenden Protesten gegen die Deutsche Wohnen hatte Vorstandschef Michael Zahn am Montag gesagt, dass das Unternehmen die insgesamt 800 Wohnungen in den vier Gebäuden nicht weiterkaufen will. "Die Karl-Marx-Allee ergänzt unseren stark durch Denkmäler geprägten Berliner Bestand", erklärte er. "Genauso wie unsere Unesco-Welterbesiedlungen - Weiße Stadt, Hufeisensiedlung, Wohnstadt Carl Legien und Ringsiedlung Siemensstadt - werden die Wohnungen der Karl-Marx-Allee in unserem Bestand verbleiben."