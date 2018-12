dpa/Silvia Marks Audio: Inforadio | 03.12.2018 | Jan Menzel | Bild: dpa/Silvia Marks

Berliner Nachtragshaushalt - Rot-Rot-Grün will kostenloses Schülerticket und Mittagessen

03.12.18 | 18:26 Uhr

Nach dem Berliner Senat haben jetzt auch die Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und Linken ihre Pläne für die Verwendung der Haushaltsüberschüsse vorgestellt. Davon sollen unter anderem Familien mit schulpflichtigen Kindern profitieren.

Nach dem Berliner Senat haben jetzt auch die Regierungsfraktionen von SPD, Linken und Grünen über den Nachtragshaushalt beraten. Sie wollen unter anderem Familien mit schulpflichtigen Kindern entlasten. In Berlin soll ab kommendem Schuljahr ein kostenloses Bus- und Bahn-Ticket für Schüler eingeführt werden. Für die ersten Monate seien dazu 20 Millionen Euro eingeplant, sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek. Für Berufsschüler ist laut Koalition kein kostenloses Ticket geplant. Die Koalitionsfraktionen wollen darüber hinaus, dass alle Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse ein kostenloses Mittagessen in der Schule bekommen. Bisher zahlen Eltern an Ganztagsgrundschulen 37 Euro pro Monat, Familien mit wenig Geld etwa 20 Euro. Nun sollen die Beiträge wegfallen. In Kitas und Oberschulen soll das Essen dagegen weiterhin kosten.

Kritik von Grünen-Politikerin

Das dafür nötige Geld wollen die Fraktionen im Nachtragshaushalt einstellen, wie sie am Montag ankündigten. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte, man wolle ein deutliches Zeichen setzen und gerade Familien mit Kindern entlasten. Berlin solle bezahlbar bleiben. Unumstritten sind diese Maßnahmen in der Regierungskoaltion nicht. So hatte sich etwa die Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr im Vorfeld ein kostenloses Schulessen für alle Kinder - also auch von Familien, die sich das Essen problemlos leisten können - als ungerecht bezeichnet. Stattdessen sollten lieber Leute mit wenig Geld entlastet werden.

Mehr Geld für Vorkaufsrechte, Feuerwehrfahrzeuge und Schwimmbäder

Zum Beschlusspaket der Koalition gehören auch 50 Millionen Euro, um Flächen anzukaufen, und 16 Millionen Euro zusätzlich, um Vorkaufsrechte auszuüben. Außerdem sind neun Millionen mehr für die Spielplatzsanierung vorgesehen, 25 Millionen für die Parkpflege und neue Bäume, 30 Millionen für die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge und 60 Millionen für die Sanierung maroder Schwimmbäder. Die drei Fraktionen stocken damit den vom Senat vorgelegten Nachtragshaushalt noch einmal um rund 450 Millionen Euro auf. Die neuen Spielräume ergeben sich aus den hohen Haushaltsüberschüssen des vergangenen und laufenden Jahres. Weil die Wirtschaft gut läuft und die Stadt wächst, nimmt Berlin momentan mehr Steuern ein als gedacht.

CDU spricht von Etikettenschwindel

Die Landesregierung hatte deswegen Vorschläge gemacht, was mit dem Geld passieren soll. Die Fraktionen im Abgeordnetenhaus wollen das Geld an manchen Stellen anders verteilen, so soll etwa weniger Geld in die Schuldentilung fließen. Das Abgeordnetenhaus muss dem Nachtragshaushalt noch zustimmen, es soll am 13. Dezember darüber beraten. Die oppositionelle CDU-Fraktion wertete die Pläne für den Nachtragshaushalt als "Etikettenschwindel". "Was nutzt das kostenlose Schülerticket, wenn der BVG das Geld für neue Busse und U-Bahnen fehlt?", kritisierte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger. "Hier haben Senat und Koalition viel zu lange die Wachstumsentwicklung unserer Stadt verschlafen." Jeder Euro werde nun für den Ausbau des Nahverkehrs gebraucht. Dregger kritisierte zudem, das notwendige Investieren und Umsteuern bei Schulen, Wohnen und Sicherheit bleibe bei der Haushaltseinigung von Rot-Rot-Grün aus.