Zuerst tauchten am Wochenende gruselige, kreideweiße Puppen im Schillerkiez auf, am Donnerstag nun auf dem prestigeträchtigen Ku'damm. Ein Künstlerkollektiv macht mit der Aktion auf Verdrängung aufmerksam - und hat einen konkreten Adressaten.

Neunzehn solche kreidebleichen Geisterpuppen saßen am Donnerstagvormittag auf dem Berliner Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg. Und zwar vor der Hausnummer 177. Hier hat eine Immobilienfirma ihre Postadresse. Und die hat einen ihrer Neuköllner Mieter – die Kneipe "Syndikat", zum Jahresende gekündigt. Doch die Mieter wehren sich – nun auch mit Unterstützung des Künstlerkollektivs "Reflektor".

Die Puppen tragen persönliche Gegenstände bei sich: Einen Topf Nudeln, einen Zahnputzbecher und vor allem Kündigungsschreiben – künstlerische Hinweise darauf, was sie zuletzt gemacht haben, bevor sie von ihrer Kündigung erfahren haben. "Der hier hat gerade Zeitung gelesen", sagt ein Mitglied des Kollektivs vor Ort und zeigt auf eine an einer Hauswand sitzende Puppe. Die sind bewusst an die "Geisterfahrräder" angelehnt, die in Berlin an getötete Radfahrer erinnern - denn die Menschen hinter den Puppen hätten den "sozialen Tod" erlebt.

Auf dem Boden ist auch die der Name einer Webseite zu lesen [externer Link: die-verdraengten.de]. Dort "erzählen" insgesamt 20 Puppenköpfe ihre Geschichten von Verdrängung: Familien mit Kindern, Studenten, Arbeiter. "Mit meinem Lohn als Tischler konnte ich das bald nicht mehr zahlen. Ich habe ewig nach einer neuen Wohnung gesucht und wohne jetzt in einer kleineren Wohnung, draußen in Gropiusstadt", sagt etwa die Figur Ulrich H.