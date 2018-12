Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes haben am Montag in Berlin gegen den Personalmangel in ihrem Bereich protestiert. Etwa 70 Personen versammelten sich am Vormittag zu einer Kundgebung vor dem Roten Rathaus. Einige Teilnehmer waren auch aus anderen Bundesländern angereist.