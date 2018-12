Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) hat sich für den Umgang mit dem schwerkranken Ex-Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner entschuldigt. In einem Interview der "Berliner Zeitung" (Donnerstag) sagte sie: "Es tut mir sehr leid, dass ich Jens-Holger Kirchner mit meinem Handeln so stark belastet habe", sagte sie der Zeitung.

Die Verkehrssenatorin sprach von der wohl schwierigsten Entscheidung, die sie bislang zu treffen gehabt habe. Sie bedauere, dass die Personalentscheidung sehr viel Verunsicherung in die Stadtgesellschaft hineingetragen und dass die Koalition dabei erheblichen Schaden genommen habe, so Günther.

Kirchner war am Dienstag gegen seinen Willen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Der Senat eröffnete ihm aber gleichzeitig eine Rückkehrperspektive nach seiner Genesung. Er soll "in herausragender Position" eine ressortübergreifende Aufgabe im Bereich Verkehr, Mobilität und Stadtquartiere erhalten. So soll etwa die Entwicklung der Siemensstadt von ihm verantwortet werden. Nachdem der Siemenskonzern angekündigt hat, dort einen neuen Wissenschafts-Campus anzusiedeln, soll der Stadtteil komplett neu entwickelt werden.

Kirchner zeigte sich mit dem Plan zu seiner Rückkehr zufrieden: "Ich bedanke mich bei einer Stadt, die nicht nur eine Schnauze hat, sondern auch ein Herz", sagte Kirchner dem rbb. Für ihn sei die jetzige Lösung ein akzeptabler Weg.