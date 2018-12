65 neue Schulen will das Land Berlin in den nächsten Jahren bauen - zum Großteil Grundschulen. Wie ein Teil von ihnen aussehen könnte, hat jetzt ein europaweiter Architekturwettbewerb geklärt. 15 Architekturbüros hatten Entwürfe für Grundschulen mit drei beziehungsweise vier Klassen pro Jahrgangsstufe eingereicht - am Montag wurden die Siegerentwürfe bekannt gegeben.

Mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurden das Konzept für eine dreizügige Grundschule von "h4a Gessert + Randecker Architekten" aus Stuttgart und der Entwurf für eine vierzügige Grundschule der "Bruno Fioretti Marquez Architekten" aus Berlin.

"Die Wettbewerbsergebnisse tragen dem neuen Raumkonzept für Berliner Lern- und Teamhäuser Rechnung und stehen für eine moderne neue Schularchitektur", sagte dazu Bildungssenatorin Sandra Scheeres. Man habe sich wegbewegen wollen von der klassischen "Flurschule" - hin zu offenen Gemeinschaftsflächen mit Lernzimmen, die man mit verschiebbaren Wänden kleiner oder größer machen kann. Diese Teambereiche sollen auch jahrgangsübergreifendes Lernen ermöglichen.

Ein weiterer Anspruch an die Entwürfe für die neuen Grundschulen: Sie müssen so flexibel sein, dass sie auf unterschiedliche Grundstücke in verschiedenen städtebaulichen Umgebungen angepasst werden können - an maximal 22 Standorten: Die dreizügige Grundschule soll an mindestens fünf und maximal zehn Standorten in ganz Berlin gebaut werden; die vierzügige Grundschule an mindestens sechs und maximal zwölf Standorten.