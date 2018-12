In Berlin gibt es immer weniger Sozialwohnungen - die Landesregierung will deswegen gegensteuern. In diesem Jahr sei die Förderung für rund 3.600 neue Sozialwohnungen auf den Weg gebracht worden, teilte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Freitag mit. Das seien etwa 450 mehr als im Vorjahr.