Erzieher-Casting des Berliner Senats - "Liebe Schulleiter, ich bin schon verlobt"

14.12.18 | 10:26 Uhr

Berliner Schulen suchen händeringend Erzieherinnen und Erzieher. Geeignete Kandidaten können sie trotzdem nicht einfach so einstellen. Denn zuvor gibt es noch das offizielle Bewerbungsverfahren – und das ist ziemlich speziell. Von Sabine Priess und Nele Haring



Die Hort-Erzieherin Christiane Mertens* wirkt noch Wochen nach ihrem "Bewerbungsgespräch" beim Berliner Senat geschockt, wenn sie davon erzählt: Die Mittvierzigerin hatte sich acht Wochen zuvor auf Einladung des Senats zum Bewerbungsgespräch im Rathaus eingefunden. Eine Formalität, denkt sie zunächst, denn die gelernte Erzieherin hat praktisch schon die Zusage einer Schule in der Tasche. Das solle sie bei dem Gespräch auch unbedingt sagen, hat ihr die Hortleiterin der Schule mit auf den Weg gegeben. Und ihr zudem eine Formulierung verraten, die sie genau so verwenden müsse, um an der richtigen Einrichtung zu landen.



Und plötzlich sind da 40 Schulleiter

Mit Mertens warten noch einige andere Frauen auf dem Flur. Alle sind aufgeregt, keine weiß genau, was auf sie zukommen wird. Plötzlich öffnet sich die Tür: Etwa 40 Frauen und Männer kommen heraus. Kaffeepause, erklärt die Dame, die sie in Empfang genommen hat, den Wartenden. Das alles seien Schulleiter - aber sie sollten keinen Schreck bekommen.

Am Ende sagt Mertens, sie sei "verlobt"

Als die Schulleiter wieder in den Saal zurückgekehrt sind, wird Mertens als Erste hineingeschickt. Frontal vor den Sitzreihen der anderen steht ihr Stuhl. Sie habe ab jetzt fünf Minuten für eine Vorstellung, wird ihr gesagt. Unklar ist ihr, was den Menschen – vorwiegend Frauen, die sie erwartungsvoll anschauen - überhaupt über sie vorliegt. "Nur Ihr Name", erfährt sie auf Nachfrage. Mertens erzählt also von sich und ihren beruflichen Stationen. Dass sie den Erzieherinnen-Beruf vor ihrem Studium erlernt hat und jetzt wieder einsteigen möchte. An den Tischen wird fleißig mitgeschrieben. Am Ende sagt Christiane Mertens den Spruch auf, der ihr von der Hortleitung mitgegeben wurde: "Liebe Jury, ich bin schon verlobt." Ein Raunen geht durch die Menge. Alles umsonst aufgeschrieben und sich über eine qualifizierte Person gefreut, mag das heißen. Aber es gibt keinerlei Nachfragen – offenbar wundert sich hier niemand über die ungewöhnliche Wortwahl.

Mehr zum Thema Bewerbung an Berliner Schulen - Facts über das "Casting" - Um als Lehrer oder Erzieher an einer Berliner Schule angestellt zu werden, muss man sich beim Berliner Senat bewerben und ein "zentrales Einstellungsverfahren" durchlaufen. Voraussetzung ist, dass es sich um eine unbefristete Stelle handelt.

- Berlins Schulen sind in vier Regionalverbünde (RV) aufgeteilt: RV 1: Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, RV 2: Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, RV 3: Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, RV: 4: Mitte, Pankow, Reinickendorf. Für jeden Regionalverbund gibt es ein zentrales Einstellungsverfahren - und ein "Casting" - Bei den Vorstellungsveranstaltungen sind alle Schulleiter des Regionalverbundes anwesend, an deren Schulen es ausgeschriebene unbefristete Stellen gibt. Das können bis zu 50 sein. - Jeder Bewerber hat fünf Minuten Zeit, sich vorzustellen. Dann können Fragen gestelt werden. - Zu dem zentralen Vorstellungstermin müssen alle Schulleiter und Bewerberinnen erscheinen, auch wenn sie sich bereits geeinigt haben.

Mertens' künftige Schulleiterin sitzt auch im Publikum – und freut sich vermutlich. Allerdings wird sie trotzdem den ganzen Tag in dem "Casting" verbringen, obwohl sie ja eigentlich gar nicht mehr sucht. So sei es vorgesehen, erklärt die Sprecherin der Gewerkschaft Erziehungen und Wissenschaft, Doreen Siebernik, rbb|24. Bevor Mertens das Gebäude verlässt, verrät sie ihren Mitbewerberinnen, die nach wie vor sehr nervös sind, was drinnen auf sie zukommt.

Nicht nur Lehrer, auch Erzieher müssen zum "Casting"

Dass angehende Lehrer vor einer Anstellung beim Land Berlin ein "zentrales Casting" vor zig Schulleitern absolvieren müssen, ist mittlerweile einigermaßen bekannt. Dass sich auch Erzieherinnen für Berlins Schulen einzeln vor vielen Schulleitern präsentieren müssen, offenbar weniger. Dabei ist es "seit vielen Jahren geübte Praxis", sagt GEW-Sprecherin Doreen Siebernik. Entscheidend sei, dass es sich um eine unbefristete Stelle handelt, und anwesend seien immer so viele Schulleiter wie es ausgeschriebene Stellen gebe. "Verlobung" sei das gängige Codewort, wenn jemand sich bereits mit einer Schule geeinigt habe.

Die Frauen wissen nichts von einem "Casting"

Christiane Mertens jedenfalls wusste nichts von einem "Casting". Auch keine der anderen Frauen, die mit ihr warteten, waren auf das Verfahren vorbereitet. In der Mail, mit der sie zum "Bewerbungsgespräch" eingeladen wurde, stand nichts, was sie von einer Massenveranstaltung ausgehen ließ, sagt Mertens. In einem Hinweis-Blatt, das der Einladung zum Gespräch anhängt, heißt es lediglich, anwesend seien "Fachaufsichten für die ergänzende Förderung und Betreuung aus den Berliner Bezirken und die jeweiligen Beschäftigungsvertretungen". Dass damit 40 Schulleiter gemeint sein könnten, ist wohl kaum zu erraten.

"Tatsächlich ist das für einige überraschend", räumt Siebernik von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin ein. "Aber wem das nicht klar ist, der erfährt es vor Ort".

Ausschnitt aus dem Schreiben "Hinweise für Ihr Bewerbungsgespräch" des Berliner Senats (Quelle: rbb/privat)

Nach der Bewerbung in der Schule noch eine beim Senat

Das "Casting" ist für Christiane Mertens nur der Schlusspunkt eines langen Bewerbungsprozesses. Eigentlich hätte sie direkt nach den Sommerferien als Horterzieherin anfangen wollen – und sollen. Denn die Schule brauchte dringend Ersatz für eine Kollegin, die die Schule verlassen hatte. Aber ohne zentrales Bewerbungsverfahren ging es nicht - auch wenn schon klar war, dass Mertens für andere Schulen "nicht mehr zu haben" war. Denn ob ihre Schule überhaupt Bedarf habe, liege nicht im Ermessen der Schule - das entscheide der Senat, wurde Mertens am Telefon erklärt, als sie sich in den Wochen nach den Ferien immer wieder nach dem Stand ihres Bewerbungsverfahrens erkundigte.



Im Spätherbst kann Mertens endlich anfangen

Und der Senat entscheidet am Ende dann doch für Christiane Mertens und die Schulleitung: Wenige Tage nach ihrem Termin hatte Mertens endlich ihre Zusage und kann kurz darauf, im späten Herbst 2018, ihre Stelle an der avisierten Schule in Berlin-Mitte antreten. Das Procedere lässt Mertens den Kopf schütteln. Zudem ärgert sie sich darüber, wie wenig sie verdient: Für 20 Stunden in der Woche geht sie mit knapp 800 Euro netto nach Hause. Dass die Arbeit schlecht bezahlt werde, habe sie vorher schon gewusst, sagt Mertens ehrlich. "Doch das zu wissen und sich so zum Affen machen zu müssen – das steht in keinem Verhältnis."

* Der Name wurde von der Redaktion geändert