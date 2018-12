Bild: imago | Steinach

Weichensystem habe es "in sich" - BVG rechtfertigt lange Teilsperrungen von U2 und U3

18.12.18 | 19:29 Uhr

Das neue Jahr startet bei der Berliner U-Bahn mit umfangreichen Arbeiten: Die Erneuerung von Weichen sorgt für wochenlange Teilsperrungen auf den Strecken der U2 und U3. Die BVG erklärte das mit nötiger Instandsetzung und kündigte zudem neue Baustellen an.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben mit einer detaillierten Erklärung der anstehenden Baumaßnahmen auf die Kritik an den daraus folgenden U2/U3-Teilsperrungen reagiert. Das Weichensystem am Wittenbergplatz habe es "wirklich in sich", teilte die BVG am Dienstag zur Begründung der Sperrungen mit. Die Weichen seien das Herzstück des Kleinprofil-Netzes, über das in der Hauptverkehrszeit pro Richtung und Stunde rund 40 Züge den Abschnitt passierten. Aufgrund dieser "großen Belastung der Anlagen" müsse man "dort jetzt ran." Am Montag war bekannt geworden, dass es dort zu Jahresbeginn wochenlang zu erheblichen Einschränkungen kommt.

BVG-Bauchef: Schneller mit der Bahn als mit dem Bus

Weil am U-Bahnhof Wittenbergplatz das Weichensystem erneuert wird, fährt die U2 nicht zwischen Zoo und Gleisdreieck in der ersten Phase der Arbeiten (4. Januar bis 24. Februar) und die U3 setzt zwischen Spichern- und Warschauer Straße aus. In dieser Zeit sind keine Ersatzbusse im Einsatz. Daran hatte es besonders große Kritik gegeben. BVG-Bauchef Michael Kutscher begründete das im rbb mit zu starkem Verkehrsaufkommen. "Auch wegen der Sperrungen, die in der City West an der Stelle sowieso immer sind, ist die Durchführung eines Schienenersatzverkehrs doch sehr schwierig", so Kutscher. "Das U-Bahnnetz dort ist sehr gut. Da ist man auf jeden Fall schneller, als mit dem Bus vom Zoo zum Wittenbergplatz oder Nollendorfplatz zu gelangen." Die Fahrgäste sollen laut BVG deshalb auf die U1 umsteigen. Die Linie verläuft zwischen Gleisdreieck und Kurfürstendamm teils parallel zur U2- und zur U3-Strecke.

Streckensperrungen bei der U1 folgen

In der zweiten Phase (25. Februar bis 3. März) müsse dann die U1 von Uhlandstraße bis Gleisdreieck und die U3 von Spichernstraße bis Warschauer Straße pausieren.



In einer dritten Bauphase wird zudem noch der Tunnel am Bahnhof Wittenbergplatz saniert. Um in dieser Phase die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, fänden diese Arbeiten ausschließlich in den Abend- und Nachtstunden statt, teilte die BVG mit. Die Arbeiten sollen vom 10. März bis zum 6. Juni 2019 dauern. U2 und U3 fahren in dieser Zeit wie gewohnt. Die U1 bleibt unterbrochen.



U-Bahnen müssen auf die Strecken verteilt werden

Innerhalb der BVG-Instandhaltung verlangten diese Baumaßnahme "den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einiges ab", heißt es von der BVG. "Es entstehen vier Inselverkehre, drei davon sind von der Betriebswerkstatt abgeschnitten." Darum müssten die Wartungsarbeiten, Reparaturen und Reinigungen an den Zügen teilweise im Netz erfolgen. Die Züge würden darum "vorsortiert" und auf die vier Inselnetze umverteilt, damit dort auch ausreichend Züge "eingeschlossen" seien.



Zu diesen Arbeiten auf den Strecken von U1, U2 und U3 werde ab dem 4. Januar auch die südliche U7 weiter instandgesetzt. Zwischen den Bahnhöfen Blaschkoallee und Parchimer Allee werden mit Schadstoffen belastete Faserplatten entfernt. Für rund vier Wochen ist die U7 deshalb zwischen den Bahnhöfen Grenzallee und Britz-Süd unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

Weitere Großprojekte bis 2022

Unterdessen kündigten die Verkehrsbetriebe weitere Großprojekte für die kommenden Jahre an. Bereits im Herbst 2019 soll an der südlichen U6 für rund vier Monate gearbeitet werden. 2020 folgt die Sanierung mehrerer Bauwerke an der U1 und im Jahr 2021 die Sanierung des 60 Jahre alten Bahndamms der nördlichen U6. "Uns ist klar, dass diese Großvorhaben für die Fahrgäste der jeweiligen Linien nicht angenehm sind", sagte BVG-Bauchef Kutscher. "Alle Maßnahmen sind aber notwendig, damit wir in der wachsenden Stadt von morgen noch leistungsfähiger als heute sind."

