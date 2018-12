Weil sie ihren schwerkranken Staatssekretär Jens-Holger Kirchner in den Ruhestand versetzt hat, steht Verkehrssenatorin Regine Günther unter Druck. Möglicherweise wird das Abgeordnetenhaus ihr Verhalten am Donnerstagabend missbilligen - auf Antrag der CDU.

Die Entlassung von Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Bündnis90/Die Grünen) hat am Donnerstagabend nun auch das Berliner Abgeordnetenhaus erreicht. Die CDU hat einen Dringlichkeitsantrag eingebracht, mit der die Personalentscheidung von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) missbilligt werden soll. Die von den Grünen nominierte Senatorin muss befürchten, dass auch Mitglieder der Koalition für den Antrag stimmen.

Verkehrsstaatssekretär Kirchner in Ruhestand entlassen

Die Senatorin lasse "jeden nötigen Anstand vermissen", heißt es im Antragstext der CDU. Die Entscheidung, Staatssekretär Kirchner zu entlassen, sei trotz positiver ärztlicher Prognose gefallen - und obwohl der behandelnde Arzt bei einer Weiterbeschäftigung bessere Heilungschancen in Aussicht gestellt haben soll. Zudem habe Günther mit Ingmar Streese einen Nachfolger berufen, "der über keinerlei verkehrspolitische Expertise verfügt".

Günther hatte vor gut einer Woche mitgeteilt, Kirchner aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.

Günther hatte erklärt, dass ihr die Entlassung Kirchners nicht leichtgefallen ist. Sie habe sich jedoch für einen Wechsel in der Leitungsebene entschlossen, um ihr Haus "wieder voll funktionsfähig zu machen", sagte sie dem rbb in der vergangenen Woche. Übergangslösungen könnten nicht auf Dauer bestehen bleiben. Zugleich erklärte sie, Kirchner "für seine exzellente Arbeit und sein großes Engagement außerordentlich dankbar" zu sein.

Unfreiwillig in den Ruhestand versetzt

Am Mittwoch dieser Woche ließ Günther dann die offizielle Entschuldigung folgen: "Es tut mir sehr leid, dass ich Jens-Holger Kirchner mit meinem Handeln so stark belastet habe", sagte Günther der "Berliner Zeitung". Dem Missbilligungsantrag der CDU will sie sich stellen und betonte, Verkehrssenatorin bleiben zu wollen.

Sollte das Parlament das Verhalten der Senatorin mehrheitlich missbilligen, würde dies einen schweren Rückschlag für Günther bedeuten. Es wäre fraglich, ob sie unter diesen Umständen weiter Senatorin bleiben könnte.