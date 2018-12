Berlins Verkehrssenatorin Günther wollte ihren schwer erkrankten Staatssekretär Kirchner in den Ruhestand schicken. Nach heftigem Protest will ihm die Koalition nun offenbar doch eine Rückkehr ermöglichen.

Im Streit um den erkrankten Berliner Verkehr-Staatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) bahnt sich laut einem Bericht des "Tagesspiegel" eine Lösung an. Kirchner soll demnach am Dienstag in den einstweiligen Ruhestand geschickt werden, damit sein Posten neu besetzt werden kann. Er soll jedoch die verbindliche Zusage erhalten, nach seiner vollständigen Genesung eine andere leitende Position in der Verkehrsbehörde zu bekommen.

Auf Anfrage erfuhr der rbb aus Kreisen der Grünen, dass diese Regelung Geld kosten würde, deshalb müssten die Koalitionspartner SPD und Linke zustimmen. Darüber werde nun verhandelt.