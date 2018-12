Hilfe in Ausnahmesituationen

Berlin unterstützt die Notfallseelsorge in diesem und im kommenden Jahr mit insgesamt 90.000 Euro. Damit beteilige sich das Land erstmals an dieser Hilfe in psychosozialen Ausnahmesituationen, sagte Stefan Förner, Pressesprecher des Erzbistums Berlin. Bisher sei die Arbeit allein von den Kirchen und anderen Institutionen finanziert worden.