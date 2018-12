Biomüll darf in Potsdam ab 1. Januar 2019 nicht mehr in sogenannten kompostierbaren Kunststoffbeuteln entsorgt werden. Das haben die Stadtverordneten am Mittwoch in ihrer Sitzung beschlossen. "Der Bioabfall darf in loser Form, in Zeitungspapier oder in Papierbeuteln in die Bioabfallbehälter eingefüllt werden", heißt es in Paragraph 8 der überarbeiteten Abfallentsorgungssatzung.