Bild: imago stock&people/Gottschalk

Boris Palmer positioniert sich in Interview - Berlin, der nicht funktionierende Teil Deutschlands?

04.12.18 | 13:42 Uhr

So macht man sich beliebt in der Hauptstadt: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat in einem Interview gegen Berlin ordentlich vom Leder gezogen. Solche Verhältnisse wolle er in seiner schwäbischen Heimat nicht haben, betonte der Grünenpolitiker.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) fühlt sich nach eigenen Angaben in Berlin verunsichert. "Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: "Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Seiner Ansicht nach klappt in der Stadt nichts. "Ich komme mit dieser Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße als spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze schlicht nicht klar. Ich will diese Verhältnisse in Tübingen nicht."



In Berlin fällt's nicht auf...

Als Stadtoberhaupt sieht Palmer seine Aufgabe darin, das "Idyll in Tübingen" zu bewahren. Wenn es in Gefahr gerate, werde er zornig. In Freiburg habe sich das Klima nach Vergewaltigungsfällen verändert. "In Berlin oder Köln fällt die zusätzliche Kriminalität, die die Zuwanderung im Jahr 2015 gebracht hat, qualitativ nicht auf", so Palmer.

Als Provokateur bekannt

Zuletzt war Palmer in die Schlagzeilen geraten, weil er in Tübingen mit einem Studenten aneinandergeriet und dessen Personalien aufnehmen wollte. Als dieser sich weigerte, soll Palmer den Studenten und dessen Begleiterin fotografiert haben. Die Begleiterin zeigte Palmer daraufhin wegen Nötigung an. Der grüne Lokalpolitiker ist als Provokateur bekannt und gerät auch in der eigenen Partei immer wieder in die Schusslinie, vor allem wegen seiner Positionen zur Flüchtlingspolitik. Nachdem er gefordert hatte, straffällige Asylbewerber aus den Städten zu nehmen und in Kasernen auf dem Land zu stecken, bekam er ungefragt einen Mitgliedsantrag von der AfD zugeschickt.



