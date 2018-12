Helmut Krüger Potsdam Freitag, 07.12.2018 | 11:25 Uhr

Auch ein Boris Palmer wird bei Nachdenken darüber verstehen können, dass nicht alles an jedem Ort gemacht werden kann. Es gibt Orte für dieses oder Orte für jenes. Dies sowohl in Tübingen als auch in Berlin.



Google passte zwar vom Denken her nach Kreuzberg, nicht aber von der Größe und "Wirkmächtigkeit" her. Neben der Sacrower Heilandskirche ließe sich nicht Wand an Wand eine IKEA-Verkaufsstelle errichten und das in absehbarer Zeit aufgegebene Flughafengelände in Tegel lässt genug Platz für große und moderne Bauten im Sinne einer Reißbrett- bzw. reinen CAD-Planung, weil bis auf das Eingangsgebäude auf nichts Rücksicht genommen werden muss.