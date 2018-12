Bild: imago/Martin Müller

Landesverfassungsgericht - Brandenburger CDU will gegen Doppelhaushalt klagen

Am Freitag will die rot-rote Koalition den Brandenburger Doppelhaushalt 2019/2020 beschließen. Doch dieser reicht in die nächste Wahlperiode hinein. Unrecht, sagt Ingo Senftleben von der oppositionellen CDU.

Wird der brandenburgische Doppelhaushalt 2019/2020 wie geplant am Freitag mit den Stimmen der rot-roten Koalitionsfraktionen verabschiedet, will die oppositionelle CDU vor dem Landesverfassungsgericht dagegen klagen. Dies erklärte Fraktionschef Ingo Senftleben am Mittwoch im Landtag vor Beginn der Haushaltsberatungen.

Normenkontrollklage am Landesverfassungsgericht

Da im Herbst 2019 ein neuer Landtag gewählt werde, würde der Doppelhaushalt weit über die Legislaturperiode hinausreichen, kritisierte Senftleben. Der Haushalt für die kommenden beiden Jahre würde damit die neue Landtagsmehrheit bereits binden. "Dies wäre ein unzulässiger Eingriff in das Budgetrecht des künftigen Landtags", so Senftleben. Deswegen will die CDU in diesem Fall im Januar eine Normenkontrollklage einreichen, damit das Verfassungsgericht überprüft, ob der Doppelhaushalt mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Rot-Rot hält das Vorgehen dagegen für notwendig, weil nur damit sichergestellt werden könne, dass bereits von Anfang 2020 an ein Haushalt bestehe. Andernfalls drohe eine Situation, wo das Land nur absolut notwendige Ausgaben vornehmen dürfe und zahlreiche Investitionen nicht umgesetzt werden könnten.

Kritik auch von AfD und Grünen

Senftleben kritisierte zudem, dass die Koalition von SPD und Linke die Ausgaben in den kommenden zwei Jahren auch durch einen Griff in die Rücklagen in Höhe von knapp 1,2 Milliarden Euro finanzieren wolle. "Damit blieben in der Rücklage nur rund 400 Millionen Euro übrig", so Senftleben. "Rot-Rot versucht, das Steuergeld der Bürger als Wahlkampfgeschenke zu verteilen. Dagegen wehren wir uns."



Auch die AfD hatte sich massiv gegen das Vorgehen der Landesregierung ausgesprochen und angekündigt, womöglich vor Gericht zu ziehen. Im September dieses Jahres hatten CDU und AfD jeweils ein Rechtsgutachten vorgelegt, wonach das Verfahren verfassungswidrig sei. Die Grünen halten das Vorgehen ebenfalls für falsch, bereiten aber keine eigene Klage vor. Ein weiteres Rechtsgutachten im Auftrag der Linken hält den geplanten Doppelhaushalt in Brandenburg hingegen für zulässig.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 12.12.2018, 19:30 Uhr