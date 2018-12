Was macht eigentlich ein Ex-Minister nach seiner politischen Karriere? Lobby-Arbeit? Einen Aufsichtsratsposten übernehmen? Im Fall von Brandenburgs früherem Wirtschaftsminister Gerber kontrolliert er Weidezäune für Rinder.

Brandenburgs früherer Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) will im kommenden Jahr einen Minijob antreten. Gerber will als landwirtschaftlicher Helfer Weidezäune für Rinder kontrollieren, die zum Teil auf dem Gelände der Stiftung Sielmanns Naturlandschaften in der Döberitzer Heide grasen.