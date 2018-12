Test in Brandenburg zum Führerschein mit 16 verzögert sich

Ein geplanter Modellversuch für einen möglichen Pkw-Führerschein ab 16 verzögert sich. Wie ein Sprecher des brandenburgischen Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) rbb|24 mitteilte, fehlt nach wie vor die europarechtliche Genehmigung zur Durchführung. Das Ministerium habe das Bundesverkehrsministerium dazu aufgefordert, in Brüssel für den Versuch zu werben, hieß es.

Vergangenen Dezember hatte sich der Brandenburger Landtag dafür ausgesprochen, gemeinsam mit den Bundesländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein begleitetes Fahren eines Pkw ab 16 Jahren zu testen. Noch im April hatten sich die Verkehrsminister aller Bundesländer für ein früheres Eintrittsalter für den Führerschein ausgesprochen.



Weil das EU-Recht vorsieht, dass Fahranfänger frühestens im Alter von 17 Jahren unter Begleitung Autofahren dürfen, ist eine Ausnahmegenehmigung notwendig. Die Länder hatten gehofft, bereits in diesem Jahr den Versuch starten zu können. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine Zeitung" über die Verzögerungen berichtet.

Wann - und ob - der Test nun beginnen kann, ist derzeit offen. "Das Land Brandenburg unterstützt das Vorhaben weiterhin und setzt sich in den Bund-Ländergremien dafür ein", so der Sprecher des MIL in Potsdam.