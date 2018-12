Schröter will härter gegen Cyberkriminalität vorgehen

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) will Kriminalität im Internet gezielter bekämpfen. Politik und Gesellschaft müssten sensibilisiert werden, um vor allem Kinder im Netz zu schützen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande einer Expertenanhörung im Innenausschuss des Landtags.