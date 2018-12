Büros besser auslasten, Holz teurer verkaufen und vor allem: nicht in die Rücklagen für schlechte Zeiten greifen. Das ist sind einige der Punkte, die Brandenburgs Rechnungshof in seinem Jahresbericht von der rot-roten Koalition gefordert hat.

Rücklagen sollten für schlechte Zeiten vorgehalten werden, erklärte der Rechnungshof am Montag. SPD und Linke wollten aber trotz sprudelnder Steuereinnahmen und niedriger Zinsen bis 2022 die Rücklage von derzeit rund 1,55 Milliarden Euro um mehr als eine Milliarde Euro reduzieren. "Eine Finanzpolitik, die vorsieht, den Haushalt in guten Zeiten durch massive Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen, lebt von der Substanz. So kann sie keine dauerhaft tragfähigen Haushaltsstrukturen schaffen. Vielmehr belastet sie zukünftige Generationen bereits jetzt", kritisiert der Rechnungshof.

Der Landesrechnungshof in Brandenburg hat die Haushaltsplanung der rot-roten Koalition kritisiert. In ihrem neuen Jahresbericht wenden sich die Rechnungsprüfer gegen die Absicht der Landesregierung, auf die Rücklage zurückzugreifen, um Ausgaben zu finanzieren und die Neuaufnahme von Schulden zu vermeiden.

Gleichzeitig warfen die Rechnungsprüfer der rot-roten Regierung vor, dass das Land in den vergangenen Jahren weniger Schulden abgebaut habe als möglich. So hätten allein die sehr niedrigen Zinsen dazu geführt, dass die Zinszahlungen von rund 800 Millionen Euro im Jahr 2008 auf knapp 300 Millionen Euro im vergangenen Jahr gesunken seien.

Der Rechnungshof kritisierte in seinem Jahresbericht außerdem die Holzvermarktung. Die Einnahmen stagnierten bei 50 Millionen Euro. Bisher biete der Landesbetrieb Forst sein Holz nur wenigen festen Kunden an. Andere Bieter, die möglicherweise einen höheren Preis zahlen würden, kämen nicht zum Zuge, kritisierte der Landesrechnungshof.

Bemängelt wird außerdem, dass die "Berlin Brandenburg International School" in Kleinmachnow Geld vom Land erhält. Dort werden viele Kinder von Diplomaten sowie von Arbeitskräften aus aller Welt Unterricht. Die Schule biete kaum Unterricht in deutscher Sprache an und verlange mehr als 14.000 Euro Schulgeld im Jahr, so die Rechnungsprüfer. Seit 1991 habe die Schule als genehmigte Ersatzschule mehr als 30 Millionen Euro Zuschüsse vom Land erhalten. Die Bedingungen einer Ersatzschule würden jedoch in vielen Punkten nicht erfüllt. Das Brandenburger Bildungsministerium hat eine Prüfung der Kritik des Landesrechnungshofs zugesagt.

Am Mittag wurde der Jahresbericht an Parlamentspräsidentin Stark übergeben. Es ist der letzte Bericht der Rechnungsprüfer in dieser Legislaturperiode.