Zeh ist vor allem durch ihren 2016 erschienenen Roman "Unterleuten" bekannt, der in einem fiktiven Dorf in Brandenburg spielt und die Konflikte zwischen Einheimischen und Zugezogenen schildert. Sie ist promovierte Juristin, aber keine Richterin. In einem Interview mit der "Märkischen Allgemeinen" sagte sie, sie sei ein bisschen betrübt, dass sie ihren ursprünglichen Beruf nicht ausüben könne, weil sie sich für ein Leben als Schriftstellerin entschieden habe: "Für mich ist es eine große Freude und Ehre, wenn ich in der Mitte des Lebens noch einmal die Chance bekomme, der Demokratie und dem Rechtsstaat als Richterin zu dienen."

Nur die SPD entsendet mehr als einen Bewerber, aufgrund ihrer Größe dürfen alle anderen Fraktionen jeweils nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin benennen: Die Linke will Kathleen Heinrich-Reichow, Richterin am Sozialgericht in Neuruppin, vorschlagen; die CDU den gebürtigen Pasewalker Michael Strauß – bisher Richter am Amtsgericht in Brandenburg an der Havel. Auch AfD, Bündnisgrüne und BVB/Freie Wähler haben jeweils einen Juristen beziehungsweise eine Juristin als Kandidaten benannt.