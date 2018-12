Er hätte sich einen Generalsekretär aus dem Osten Deutschlands gewünscht, "um das Land in Gänze besser abbilden zu können", sagte Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben am Samstag dem rbb. Unter anderem verwies er auf die Landtagswahlen 2019 in mehreren ostdeutschen Bundesländern. Für die CDU hänge viel davon ab. Er erwarte jetzt von der CDU-Bundesspitze, dass sie die Landespartei bei der Landtagswahl im kommenden Jahr tatkräftig unterstütze.



Paul Zimiak, ist gebürtiger Stettiner und Vorsitzender der Jungen Union. Auf dem CDU-Parteitag am Samstag in Hamburg wurde er mit knapp 63 Prozent der Stimmen zum CDU-Generalsekretär gewählt.