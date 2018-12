Die Brandenburger SPD-Politikerin Christine Färber ist tot. Die ehemalige Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) erlag am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 54 Jahren einem Krebsleiden, wie ihre Partei am Donnerstag mitteilte.

Die SPD-Gesundheitsexpertin, die jahrelang Mitglied im Landesvorstand ihrer Partei war, hatte Anfang August noch einmal für Aufsehen gesorgt: Wegen des Lunapharm-Skandals um illegale Krebsmedikamente forderte Färber in einem Interview den Rücktritt der damaligen Brandenburger Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). Damals hatte Färber auch offen über ihre eigene Krebserkrankung gesprochen.

Färber war in den 1990er Jahren als Frauenbeauftragte Mitglied der Hochschulleitung der FU Berlin, wo sie auch promoviert hatte. Zuletzt hatte sie als Professorin für empirische Sozialforschung in Hamburg gelehrt. Vor einigen Jahren gehörte Färber auch dem rbb-Rundfunkrat an.