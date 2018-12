Rot-Rot hält vorerst an Straßenausbaubeiträgen fest

Wird die Straße neben einem erschlossenen Brandenburger Grundstück erneuert, muss der Besitzer des Landes Straßenausbaubeiträge zahlen. Einige Bundesländer haben diese Beiträge längst abgeschafft. Nicht so Brandenburg - zumindest vorerst.

Schröter plädierte dafür, die Abstimmung über eine Abschaffung der Beiträge zu verschieben. Er halte sie für verfrüht und warnte vor "Schnellschüssen". In den vergangenen drei Jahren hätten 56 Prozent der Gemeinden von Straßenausbaubeiträgen Gebrauch gemacht. Seit 2015 hätten die Gemeinden dadurch 75 Millionen Euro eingenommen, so der SPD-Politiker. Eine Abschaffung würde entsprechende Ausfälle bedeuten.

Brandenburgs Landesregierung lehnt es weiter ab, die Anwohnerbeiträge beim Straßenausbau komplett abzuschaffen. Die Folge wären erhebliche Einnahmeausfälle für die Kommunen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag in einer Landtagsdebatte.

Gegen Straßenausbaubeiträge in Brandenburg

Neben der SPD will auch die Linke vorerst an den Anwohnerbeiträgen festhalten und führt ebenfalls monetäre Gründe an. Mindestens 25 Millionen Euro pro Jahr müsste das Land anstelle der Anwohner bei einer Abschaffung der Beiträge stemmen.

CDU, AfD und Freie Wähler dagegen drängen auf die Abschaffung der Beiträge. Diese seien für viele Anwohner eine existenzielle Bedrohung, so CDU-Infrastruktur-Experte Rainer Genilke. Daher hätten viele andere Bundesländer, darunter auch Berlin, sie längst abgeschafft. Denn schließlich nutzten nicht nur die Anwohner die Straßen vor ihrem Haus.

Der Landtag will jetzt sämtliche Vorschläge noch einmal im Innenausschuss beraten. Eine Neuregelung ist nicht ausgeschlossen.

Eine vor rund sieben Wochen gestartete Volksinitiative der Freien Wähler hat nach Angaben von Peter Vida das nötige Quorum von 20.000 Unterschriften bereits erreicht. Daher dürfte der Weg für ein Volksbegehren mit dem Ziel eines Volksentscheids frei sein.